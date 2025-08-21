Guatemalteco muere y su hermano resulta herido en un asalto en Memphis, Tennessee

-

Uno de los hermanos permanece hospitalizado en estado crítico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) informó que brinda asistencia a la familia de dos guatemaltecos víctimas de un asalto en Memphis, Tennessee, que dejó a uno de ellos fallecido y al otro gravemente herido la noche del 19 de agosto.

Las autoridades consulares en Nashville confirmaron que los afectados son hermanos de 28 y 37 años, originarios de Tectitán, Huehuetenango.

Ambos hermanos fueron atacados cerca de su residencia cuando regresaban de trabajar.

La noche del 19 de agosto el Departamento de Policía de Memphis atendió el llamado sobre un tiroteo en los apartamentos Oakridge, cerca de Winchester Road. (Foto: Fox 13 Memphis)

El Minex indicó que el Consulado mantiene comunicación con los familiares y les orienta sobre el procedimiento para la repatriación de los restos, además de gestionar el apoyo económico que corresponde en estos casos.

Asimismo, se coordina con una funeraria local para avanzar en los trámites necesarios.

El menor de ellos perdió la vida en el ataque, mientras que el mayor permanece hospitalizado. (Foto: Action News 5)

Además, representantes consulares han dado seguimiento a la investigación sobre los responsables del crimen y continúan visitando al sobreviviente en el hospital para conocer su evolución.

La Cancillería informó que acompañará a la familia hasta la repatriación del connacional fallecido y velará por la atención al hermano que sigue hospitalizado.

Sobre el ataque

Según los datos preliminares los hermanos se detuvieron en una gasolinera cuando salieron de trabajar la noche del 19 de agosto.

En ese lugar fueron interceptados por un grupo de afroamericanos.

Ambos hermanos intentaron huir en dirección a su residencia, sin embargo, sus atacantes los alcanzaron, les pidieron sus pertenencias y luego les dispararon. Se presume que al oponerse al robo los atacantes les dispararon.

El hecho ocurrió a pocos metros de la vivienda de ambos hermanos.

Uno de los hermanos falleció tras ser herido en la cabeza por un impacto de bala. (Foto: Noticias la Democracia Huehuetenango)

Tras el asalto un menor quedó fallecido por heridas de bala en el cráneo, mientras que el otro fue trasladado en estado crítico a un centro asistencial donde permanece hasta el momento.

De forma preliminar el hermano fallecido fue identificado como Julio García de 37 años.

Testigos indicaron que los hermanos García regresaban del trabajo cuando fueron atacados por un grupo de afroamericanos. (Foto: vía Noticias la Democracia Huehuetenango)

