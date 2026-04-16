Guatemalteco muere tras enfrentamiento armado con policías en EEUU

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Agentes policiales pretendían arrestar al guatemalteco en Alabama por una orden de captura en su contra.

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Un hombre guatemalteco murió en un tiroteo con agentes del orden en el condado de Lee, Alabama, en Estados Unidos, a raíz de una acusación por abuso sexual en su contra.

El incidente se registró alrededor de las 17:34 (hora local) del pasado 15 de abril, cuando las autoridades arribaron a una vivienda ubicada en la cuadra 900 de Lee Road 188, en la comunidad de Loachapoka, para ejecutar una orden de captura.

De acuerdo con el alguacil Jay Jones, al ingresar al inmueble, los agentes fueron recibidos con disparos por parte del sospechoso, lo que desató un intercambio de fuego.

Durante el enfrentamiento, un oficial resultó herido en el brazo y fue trasladado en helicóptero a un hospital en Birmingham, donde se encuentra estable; mientras que un menor de 3 años que estaba en la casa resultó ileso

Sin embargo, el tirador falleció en la escena a causa de los disparos. Posteriormente, la oficina forense del condado lo identificó como Wilder Cobón Gómez, de 36 años, ciudadano guatemalteco.

El cuerpo quedó bajo custodia de las autoridades forenses y será sometido a una autopsia. En tanto, la Oficina Estatal de Investigación de Alabama evaluará el caso para determinar si los policías actuaron conforme a la ley.

Las autoridades estadounidenses indicaron que el guatemalteco los recibió a disparos. (Foto: AL.com)

Presunto violador

Según las autoridades, los agentes fueron a la vivienda para arrestar a Gómez en relación a un caso en el que se le acusaba de violación en primer grado.

La investigación comenzó cuando una mujer notificó a un agente de seguridad escolar en el campus de la escuela primaria y secundaria de Loachapoka que había sido víctima de abusos por parte de su novio durante los últimos días.

Según el testimonio, el sospechoso la había retenido contra su voluntad y agredido sexualmente en repetidas ocasiones. El oficial avisó a la Oficina del Alguacil del Condado de Lee, que recabó pruebas suficientes para que se girara una orden de arresto contra el connacional.

*Con información de CNAW 2 News y WTVM