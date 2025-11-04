Guatemalteco Nicholas Hagen presume su boda

El guardameta guatemalteco Nicholas Hagen presumió fotos de su boda.
Entre la emoción por obtener los boletos para el partido contra Panamá el jueves 13 de noviembre, el guatemalteco celebró que ya es un hombre casado.
En sus redes sociales se aprecia las imágenes oficiales de su día especial, en ellas el deportista nacional aparece vestido para la ocasión a la par de su esposa.
Maricarmen Ruiz, pareja del guatemalteco, luce un hermoso vestido sin mangas, ceñido al cuerpo, de falda corta, encima tiene otra falda de encaje transparente, que resalta el corte de la pieza.
La pareja contrajo matrimonio en Columbus, Estados Unidos, por lo civil, el 25 de octubre de 2025, aún se desconoce si celebró una boda religiosa.
En el post donde reveló su enlace, el 3 de noviembre de 2025, escribió con orgullo: "Señor y Señora Hagen".
