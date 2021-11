El guatemalteco pasó su cumpleaños en el santuario de Maradona y le rindió tributo

Su historia se hizo viral pues contó a un medio argentino su relación con el astro y la razón de su viaje.

Un guatemalteco visitó el santuario de Maradona en Argentina para rendirle tributo a un año de su partida y los medios del país del sur compartieron el motivo por el que el fanático visitó en esta emotiva fecha al D10S.

Mynor contó por qué decidió emprender este viaje desde Guatemala para visitar el santuario del D10S pues está celebrando una fecha significativa para él.

Su historia se hizo viral a través de TNT Sports Argentina al relatar su relación con el astro y por qué viajó para conmemorar a su héroe.

"Mynor es de Guatemala, fanático de Diego, ¿no es así?", dijo el reportero que lo abordó.

“¡Como debe ser!, fanático desde que tengo uso de razón, el mundial del 86 me tocó cuando tenía 3 años y me recuerdo poco pero desde entonces para acá, fanático de él, aquí estamos celebrando su vida", respondió.

"¿Qué hacés en el país y por qué viniste?", preguntó.

"Hoy es mi cumpleaños y el año pasado fue muy duro por esta noticia que lo amargó, ese día me prometí que este año sería diferente, aparte tengo unos amigos en Mar de Plata, la familia de un amigo que lamentablemente partió, un amigo guatemalteco que se casó con una marplatense y dejó un par de niños hermosos que quería venir a ver, estuve unos días compartiendo y venir a pasar mi cumpleaños acá era algo que ¡tenía que hacer!”.

"Fue un cumpleaños muy duro para mi, recuerdo perfecto que mi mamá me llamó, yo estaba trabajando en El Salvador, país vecino y me llamó mi mamá y me dijo: 'mijo, no sabía si llamarte', porque ella se había enterado de la noticia, 'no sabía qué decirte, ¿cómo estás?' y yo me quedé con ella, me convertí en un niño de 10 años... ella sabe lo importante que era para mi, a parte, mi mamá acababa de salir de una operación, había muchas emociones detrás, ese día dije: 'tengo que conocer Argentina, tengo que estar ahí', se lo debía a él, me lo debía a mi,", respondió el guatemalteco.

"¿Por qué la idolatría a Maradona?", le preguntó.

"A medida que fui creciendo el futbol fue innegable, Maradona es un personaje que en el futbol nos dejó lo mejor que puede haber sobre el terreno de juego, él lo hizo todo, también como persona, a pesar de todos los errores que cometió... siempre fue de frente, siempre dijo lo que pensaba, siempre digo que Diego fue el primer 'gran rebelde' que conocí y para mí es bien importante alguien que dice lo que piensa, que encara y no se esconde, eso me hizo admirarlo mucho más".

"¿Tiene muchos fanáticos Maradona en Guatemala?".

"Hay varios fanáticos, Diego es el ídolo de nuestra generación y creo que las personas que amamos el futbol, aunque hay mucha gente que no lo 'banca' (no lo soporta) como dicen ustedes, hay muchos que sí, nadie puede negar el legado de Diego para el futbol y por supuesto que en Guatemala hay muchos fanáticos", expresó.

"Estoy tratando que el futbol me dé revancha a través de Diego hoy y de tener un mejor cumpleaños que el del año pasado, ¡qué mejor que recordarlo con toda esta gente linda de Argentina que me a tratado espectacular!", añadió.

Tatuajes en honor a Maradona

Luego de contar su historia Mynor mostró sus dos tatuajes dedicados a Pelusa.

"Este me lo hice hace unos 20 años", expresó al mostrar su brazo izquierdo donde porta una imagen del jugador pateando la pelota sobre una bandera Argentina, también tiene plasmados a Batistuta y Zidane. Luego mostró el número 10 que se colocó en la pantorrilla izquierda.

MIRA LA ENTREVISTA: