Guatemaltecos mueren tras chocar contra tren en movimiento en EE. UU.

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El trágico accidente cobró la vida de ambos guatemaltecos de 43 y 56 años.

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Dos migrantes guatemaltecos fallecieron luego de que el vehículo en el que se conducían colisionara contra un tren de Brightline en movimiento en West Palm Beach, Florida, Estados Unidos.

Según autoridades locales, la tragedia ocurrió alrededor de las 3:15 p. m. del domingo 24 de mayo, en la cuadra 6000 de Roseland Drive, cuando el automóvil de Catalina Gabriel López, de 56 años, y Eduardo Otoniel Gabriel López, de 43, chocó contra el costado del transporte de pasajeros.

La policía de West Palm Beach, mencionó que los dos connacionales salieron expulsados del vehículo debido a la fuerza del impacto y murieron en el lugar. En tanto, algunos usuarios del tren resultaron con heridas leves.

Familiares identificaron a las víctimas mortales como Eduardo Otoniel Gabriel López y Catalina Gabriel López, originarios de Guatemala. (Foto: GoFundMe)

Investigadores señalaron que, al momento de la colisión, las barreras del cruce ferroviario estaban abajo y las señales acústicas y luminosas se encontraban activadas. Las autoridades también indicaron que el caso continúa bajo investigación.

Por su parte, una adolescente identificada como Keyly Rivera relató a medios locales que escuchó una discusión entre los guatemaltecos antes de que ambos abordaran el vehículo. Minutos después, oyó un fuerte estruendo y observó humo y escombros cerca del lugar del accidente.

El vehículo en el que se conducían los guatemaltecos quedó destruido. (Foto: WPTV)

Piden ayuda

Tras la tragedia, familiares y amigos de Catalina y Eduardo iniciaron una campaña en GoFundMe para cubrir gastos funerarios. Según explicaron, buscan brindarles una despedida digna y pidieron el apoyo y solidaridad de la comunidad durante este difícil momento.

Quienes deseen apoyar pueden hacerlo aquí.

Se colocó un pequeño altar en memoria de los fallecidos en el lugar del accidente. (Foto: WPTV)

*Con información de GoFundMe y WPTV