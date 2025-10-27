¿Golpe de Estado? Esto opinan los guatemaltecos sobre el mensaje de Arévalo

-

La ciudadanía reaccionó con temores de corrupción generalizada, bloqueos y un impacto económico directo ante la crisis política en Guatemala.

Durante una cadena nacional el pasado domingo, el presidente Bernardo Arévalo arremetió contra la Fiscal General, Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana y llamó a rechazar lo que considera es un golpe de Estado. Incluso, pidió la destitución del juez Orellana.

Por ello, Soy502 salió a las calles a consultarle a los ciudadanos guatemaltecos qué opinan con respecto a esta denuncia, la cual fue emitida por el presidente de la República.

Manuel Puac, quien es piloto, indicó que los guatemaltecos están propensos a un golpe de Estado, "porque ahora todo es corrupción, desde fiscales, diputados y hasta el presidente está involucrado en estos actos. Esto ya no tiene solución, luego los bloqueos afectan a la economía de la población", agregó.

Por otro lado, Esther Gálvez, agente bilingüe dijo que "unidos con sentido común podemos hacer más, conseguir lo que realmente esperamos del Gobierno, de quienes dirigen al país directamente. Entablar una buena conversación y poner las cosas claras es algo importante, ya que algunos solo piensan en sí mismo y afectan a los demás".

Jorge Lima, pintor, mencionó que tiene dudas y quisiera consultarle al Gobierno: "¿qué propuestas tienen para nosotros los guatemaltecos y que nos favorezcan para salir adelante en el país?, porque ellos no nos toman en cuenta", indicó.

Asimismo, Laura Rodas, estudiante, dijo: "considero que se deberían de verificar los distintos puntos de vista y no solo uno, porque nos afectan a todos las consecuencias que se dan posteriormente, como los bloqueos".

Gregorio Girón, taxista, mencionó lo siguiente: "los bloqueos nos afectan económicamente, porque no nos dejan trabajar y perjudica para salir de la pobreza actual", refiriéndose a las probables manifestaciones que se podrían presentar por un golpe de Estado.

Cadena nacional

En su mensaje, el mandatario se refirió a la orden emitida por el juez Orellana, quien solicitó el viernes 24 de octubre "la nulidad absoluta por orden judicial de la inscripción del comité pro formación del Partido Político Movimiento Semilla", mismo que llevó a Bernardo Arévalo a la Presidencia de la República.

También mencionó a la fiscal del MP, y expuso: "Porras, Orellana y sus demás patéticos conspiradores, han creado un contexto de terror para abrirse camino y hundir a Guatemala. Y lo han hecho usando procesos judiciales ilegítimos para encarcelar y torturar a ciudadanos honestos, intentando desmotivar la defensa de la democracia, y procurando obtener falsas confesiones y denuncias como instrumentos para un golpe de Estado".

(Foto: SCSPR/Soy502)

La cadena nacional del presidente Arévalo se dio tras la orden judicial emitida por el juez Fredy Orellana, la cual buscaba la nulidad absoluta de la inscripción del Movimiento Semilla, el partido que lo llevó a la Presidencia.

El conflicto central es entre el Ejecutivo, encabezado por Arévalo, y el Ministerio Público (MP), dirigido por la Fiscal General Consuelo Porras, a quien Arévalo ha solicitado remover. La disputa se basa en acusaciones de conspiración contra la democracia guatemalteca.

Tanto Porras como el juez Orellana han sido señalados por la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, por socavar la transición democrática y la estabilidad política en Guatemala.