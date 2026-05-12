Gularte, Siekavizza y Soberanis se llevan el U.S. Kids de Golf en Guatemala

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El Guatemala Country Club fue el escenario en el cual se dieron cita los mejores jugadores juniors de la región, para disputar una edición más del U.S. Kids de Golf 2026, la gira infanto juvenil más grande del mundo.

Este torneo fue fundado en 1996 para ofrecer equipos de todos los países, la oportunidad para desarrollar a niños y jóvenes de 5 a 18 años. La organización busca hacer el juego divertido, y accesible, a través torneos locales, regionales y el prestigioso Campeonato Mundial.

Fundado en 1928, el Guatemala Country Club, es uno de las instalaciones más emblemáticas para la práctica del golf que existe en el país. Su ubicación céntrica (zona 11 de la ciudad) hace que se vuelva aún más atractivo para los amantes de este deporte.

El U.S. Kids se disputó en dos jornadas independientes. En la primera, el ganador fue José Alejandro Gularte, con un score de 79, +7 sobre el par; seguido por Mateo Arenas y Estaban Siekavizza, quienes tiraron para 85 y 89, +13 y +17 sobre el par, respectivamente.

Esteban Siekavizza, logró el triunfo en el segundo día de competencia del U.S. Kids, que se jugó en el Guatemala Country Club.

En el segundo día, Esteban Siekavizza, fue el ganador con 79, + 7 sobre par; mientras que, Gularte y Arenas, ocuparon la segunda y tercera, posiciones, con 82 y 84, +10 y +12, sobre el par. Todo ello, en la división de 15 a 18 años.

En las damas, de 15 a 18 años, Valeria Soberanis se alzó con un doble triunfo, con scores de 84, +12 sobre el par, y 81, +9, respectivamente.

Las siguientes dos jornadas del U.S. Kids que se disputarán en Guatemala, serán el próximo 16 y 17 de mayo, teniendo como escenario, el Pulté Golf, ubicado en la zona 24 de la ciudad.