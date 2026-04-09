Saravia y Penagos demuestran su buen nivel en el US Kids Panamá 2026 de golf

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Los juveniles guatemaltecos, Fernando Saravia y Julián Penagos, demostraron nuevamente el buen nivel que atraviesan en su juego, y se ubicaron en la tercera posición, en sus respectivas categorías, en el US Kids Panamá Invitational 2026 de Golf, que se desarrolló en Santa María Golf & Contry Club.

Localizado en el corazón de la Ciudad de Panamá, el Santa María Golf & Country Club goza de una ubicación ideal entre el centro capitalino, y el aeropuerto Internacional de Tocumen. Con impresionantes vistas del horizonte panameño, este campo fue diseñado por el mítico, Jack Nicklaus. El campo ofrece algunas de las mejores panorámicas de la Ciudad de Panamá.

El Panamá Invitational brindó a los jóvenes golfistas la oportunidad de competir en un campeonato de varios días y obtener el nivel de Priority Status de US Kids Golf. Al alcanzar diferentes niveles de Priority Status, los jugadores pueden clasificarse para otros campeonatos importantes de US Kids Golf, incluidos los campeonatos regionales, internacionales, y mundiales o mundiales juveniles.

Con estos incentivos, Saravia sacó lo mejor de su juego, y finalizó en el tercer lugar en la división de 15 a 18 años. El guatemalteco, logró scores de 70, 73 y 73, en los tres días de competencia, para finalizar con 216, Even. El ganador de esa categoría fue el español, Pablo Tomás del Grosso, con 208, -8 bajo el par, y en segundo puesto se ubicó, el nicaragüense, Eduardo Marín, con 210, -6 bajo el par.

La jugadora nacional, Marcela Saravia, finalizó en el cuarto puesto de la categoría femenina, de 13 a 14 años. (Foto: ASOGOLF)

En la categoría de 13 a 14 años, el nacional, Julián Penagos, finalizó en el tercer lugar, con un score final de 222, +6 sobre el par, luego de conseguir 79, 74, y 69, en sus tres rondas. El primer y segundo puestos de esta división, fueron para los canaleros, Ricardo Arango y Juan Raúl Boyd, quienes lograron scores de 215 y 218, -1 bajo el par, y +2 sobre el par, respectivamente.

Los guatemaltecos, Marín García, Mateo Modai, Tiago Meléndez, Gabriel Penagos, y Marcela Saravia, también sumaron experiencia competitiva, en sus respetivas categorías.