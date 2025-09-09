Un viaje poético por el universo femenino con Gustavo Bracamonte

-

Gustavo Bracamonte emociona con "La Mujer que da de comer a las palomas" y transporta a un viaje poético por la vida cotidiana y la fuerza de la figura femenina

La más reciente propuesta literaria de el escritor, poeta y docente universitario Gustavo Bracamonte contempla con sensibilidad y humanidad la vida cotidiana; esto a través de la figura femenina en su obra: La Mujer que da de comer a las palomas.

"No es solo poesía, se trata de la vida misma que esas mujeres comparten", señaló el autor durante la presentación del texto, la cual tuvo como escenario la Biblioteca Flavio Herrera de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Gustavo Bracamonte presenta su nuevo libro: “La Mujer que da de comer a las palomas”. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Bracamonte comparte que esta obra nace de la inspiración que encuentra en las mujeres trabajadoras, en las estudiantes, en su madre, y en todas aquellas que luchan día a día.

Originario de Chiquimula, Gustavo Bracamonte ha publicado más de 30 libros, en su mayoría de poesía, disponibles en librerías independientes del país.

Presentación

En junio pasado estudiantes del curso de Semiología del primer semestre de la carrera de Locución, de la casa de estudios sancarlista, organizaron la presentación del libro de Bracamonte, docente en dicha institución.

La presentación se llevó a cabo en la Biblioteca Flavio Herrera, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Durante la actividad los estudiantes leyeron fragmentos del libro ante una sala llena de público en general y personal docente.

La poeta e investigadora científica, Rossana Estrada, quien también estuvo presente en ese momento, destacó: "Desde la observancia del mundo, Bracamonte tiene ahora un amor más grande: se ha enamorado de las palabras, de la poesía misma".

Sobre el autor

Doctor en Comunicación social, graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Maestría en Comunicación para el Desarrollo, licenciado en Ciencias de la Comunicación, Periodista Profesional y Profesor de Enseñanza Media en Filosofía.

Ha desempeñado diversos cargos importantes, entre ellos director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

