El irreconocible aspecto de Gwen Stefani que dejó en shock a sus fans

Gwen Stefani apareció irreconocible durante una reciente entrevista, y sus fanáticos se escandalizaron en redes sociales

La cantante recordada por ser vocalista del grupo "No doubt", que aunque se separaron, continúa con su carrera en solitario, fue entrevistada durante un programa, para contar sobre sus actuales proyectos.

Y es que la artista fue invitada al show "Late Night with Seth Meyers", para hablar de la nueva temporada de "The voice", el reality del que es parte. Sin embargo, fue su irreconocible apariencia la que se robó la atención de internautas.

Gwen Stefani sorprendió con su diferente apariencia. (Foto: Twitter)

Con su peculiar melena rubia y larga, la artista se dejó ver con el rostro notablemente inflamado, sobre todo en el área de los labios y pómulos.

"Hace tres años que no nos vemos en persona. Es agradable tenerte aquí", dijo el presentador Seth Meyers, mientras la veía fijamente.

De inmediato, internautas utilizaron sus perfiles en redes sociales para expresar su sorpresa hacia la apariencia de la cantante.

"No la reconocí", "¿Pero qué le pasó?", "Deja las cirugías", son algunos de los textos que compartieron.

La cantante de 52 años no se ha pronunciado públicamente sobre cirugías o retoques que se haya realizado. Únicamente ha mencionado su rutina de belleza, que incluye comer bien y hacer ejercicio, pero sobre todo, hidratarse la piel.

.@gwenstefani is coming into this season of #TheVoice fresh off a win last year. pic.twitter.com/Mv787e3YX9 — Late Night with Seth Meyers (@LateNightSeth) September 9, 2022