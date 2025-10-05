Haaland fulmina al Brentford y el City mete presión a los líderes

-

El Manchester City se impuso este domingo 1-0 en Brentford gracias al noveno gol de Erling Haaland esta temporada en Premier League, este domingo en el cierre de la séptima jornada, en un duelo en el que se lesionó el español Rodri.

Haaland impuso su potencia delante de un defensa y disparó con fuerza ante el guardameta irlandés Caoimhín Kelleher (9) en el inicio de una primera mitad que los Citizens dominaron con claridad.

El noruego suma ya nueve goles esta temporada en Premier League, tres más que su primer perseguidor, Antoine Semenyo (Bournemouth).

Fue la primera vez que anotó en el Gtech Community Stadium, y ha marcado ya en 22 de los 23 estadios que ha visitado en Premier League. El único que le falta es Anfield, feudo del Liverpool.

El Brentford no tocó ningún balón en el área del City antes del descanso, pero el club del oeste de Londres se despertó en la segunda mitad.

El brasileño Igor Thiago tuvo el gol del empate en sus pies tras un duelo aéreo errado por Gvardiol, pero Donnarumma resolvió el cara a cara.

Man City forced into an early change



Rodri has picked up an injury and is unable to continue as Nico Gonzalez takes his place pic.twitter.com/U9Yoqm6sKQ — Premier League (@premierleague) October 5, 2025

Cayó otra vez

La mala noticia para el City fue la lesión del centrocampista español Rodri, Balón de Oro 2024, y que tuvo que abandonar el campo en el minuto 22.

El jugador de 29 años se perdió casi toda la temporada pasada debido a una grave lesión en la rodilla derecha.

Según las imágenes, este domingo sufrió una lesión muscular. Con lágrimas, se sentó en el campo antes de dirigirse al vestuario, sustituido por su compatriota Nico González.