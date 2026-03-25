¿Vas a participar? Inscripciones para la 21K de la ciudad ya están abiertas

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La media maratón más reconocida del país vuelve y promete reunir a miles de corredores y familias.

La 21K de la ciudad en uno de los eventos más esperados en Guatemala, no solo por quienes corren, sino también por quienes salen a las calles a apoyar.

Esta vez, la carrera está aprobada con la Certificación Internacional de Medición de Ruta AIMS/World Athletics, lo que significa que los kilómetros están medidos con precisión internacional y los tiempos que logren los atletas serán reconocidos fuera del país.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Las inscripciones para la 21K Ciudad de Guatemala ya están habilitadas.

Desde el 22 de marzo están abiertas para todo público y ya se alcanzó el 50%, por lo que si deseas participar, aún tienes tiempo para reservar tu espacio aquí.

"Invitamos a todos los vecinos y corredores a sumarse a esta gran experiencia y ser parte de una ciudad que se mueve unida", expresó el alcalde Ricardo Quiñónez.

Durante todo el recorrido de la carrera habrá: