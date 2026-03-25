¿Vas a participar? Inscripciones para la 21K de la ciudad ya están abiertas

La media maratón más reconocida del país vuelve y promete reunir a miles de corredores y familias.
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La 21K de la ciudad en uno de los eventos más esperados en Guatemala, no solo por quienes corren, sino también por quienes salen a las calles a apoyar.
Esta vez, la carrera está aprobada con la Certificación Internacional de Medición de Ruta AIMS/World Athletics, lo que significa que los kilómetros están medidos con precisión internacional y los tiempos que logren los atletas serán reconocidos fuera del país.
Las inscripciones para la 21K Ciudad de Guatemala ya están habilitadas.
Desde el 22 de marzo están abiertas para todo público y ya se alcanzó el 50%, por lo que si deseas participar, aún tienes tiempo para reservar tu espacio aquí.
"Invitamos a todos los vecinos y corredores a sumarse a esta gran experiencia y ser parte de una ciudad que se mueve unida", expresó el alcalde Ricardo Quiñónez.
Durante todo el recorrido de la carrera habrá:
- Puntos de hidratación
- Cobertura médica y seguridad
- Bloques de salida según ritmo, incluyendo espacio para debutantes
- Animación constante durante toda la ruta