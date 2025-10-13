Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

De hacer deporte a presentar deportes: Stephanie Soto recuerda su paso por Combate

  • Por Selene Mejía
13 de octubre de 2025, 11:44
La presentadora Stephanie Soto mostró su evolución en los deportes, primero al hacerlo y luego al conducir. (Foto: Instagram)

La presentadora Stephanie Soto mostró su evolución en los deportes, primero al hacerlo y luego al conducir. (Foto: Instagram)

Stephanie Soto recordó cómo pasó de hacer deportes extremos a presentar el acontecer deportivo a lo largo de los años, tras su paso por Combate. 

OTRAS NOTICIAS: Terminó vendada: presentadora relata accidente sufrido en Caravana el Zorro (video)

La conductora de TV Azteca Guatemala se unió al trend de la canción de "Volcán" de José José y mostró algunas escenas donde atravesaba los obstáculos durante su participación en el programa de retos físicos. 

stephanie soto 2

Luego de enseñar sus actividades de resistencia, se aprecia algunas escenas en el set del noticiero "Hechos", donde conduce la sección deportiva. 

"Ya no hago deportes frente a cámaras, ahora los presento", escribió, acompañando la parte de la famosa canción. "Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado".

stephanie soto 2

La trayectoria de Stephanie Soto

La originaria de Costa Rica formó parte de los equipos azul y naranja del programa "Combate" de 2020 a 2023, también integró el popular programa de variedades "Sabadísimo", donde hizo una gran conexión con el público.

Actualmente en TV Azteca Guatemala, conduce los programas "Los Protagonistas", "Kilómetro Cero" y la sección deportiva de los noticieros "Hechos"

stephanie soto volcan jose jose 3
Foto: Instagram.

MIRA: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar