De hacer deporte a presentar deportes: Stephanie Soto recuerda su paso por Combate

Stephanie Soto recordó cómo pasó de hacer deportes extremos a presentar el acontecer deportivo a lo largo de los años, tras su paso por Combate.
La conductora de TV Azteca Guatemala se unió al trend de la canción de "Volcán" de José José y mostró algunas escenas donde atravesaba los obstáculos durante su participación en el programa de retos físicos.
Luego de enseñar sus actividades de resistencia, se aprecia algunas escenas en el set del noticiero "Hechos", donde conduce la sección deportiva.
"Ya no hago deportes frente a cámaras, ahora los presento", escribió, acompañando la parte de la famosa canción. "Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado".
La trayectoria de Stephanie Soto
La originaria de Costa Rica formó parte de los equipos azul y naranja del programa "Combate" de 2020 a 2023, también integró el popular programa de variedades "Sabadísimo", donde hizo una gran conexión con el público.
Actualmente en TV Azteca Guatemala, conduce los programas "Los Protagonistas", "Kilómetro Cero" y la sección deportiva de los noticieros "Hechos".
