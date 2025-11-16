Localizan el cuerpo de un hombre en ruta al Atlántico

El cuerpo localizado presentaba múltiples señales de violencia, por lo que las autoridades investigan esta muerte violenta.
OTRAS NOTICIAS: La joven que perdió la vida en un trágico accidente en Panajachel
Un hombre fue localizado sin vida a la altura del kilómetro 32 de la Ruta al Atlántico. Según la información preliminar, el cuerpo presentaba múltiples señales de violencia, por lo que se presume que pudo haber sido víctima de un hecho criminal.
Al lugar acudieron los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de San Antonio La Paz, quienes evaluaron el cadáver mientras el tránsito en el sector se encontraba detenido.
Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima ni las causas de muerte. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo sucedido.