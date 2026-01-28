¡Operativo contra extorsionistas! Hallan chaleco táctico con insignias de la PNC

Desde las primeras horas de este miércoles 28 de enero se realizaron diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en el departamento de Guatemala.

Estas acciones estuvieron bajo el mando de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con el apoyo de la PNC para poder encontrar ilícitos.

Armas de fuego fueron encontradas durante allanamientos. (Foto: Ministerio Público)

El operativo se realizó en viviendas ubicadas en Fraijanes y la zona 11 de la Ciudad de Guatemala dónde se localizaron dos armas de fuego con sus respectivos cargadores, municiones y un chaleco táctico con presuntas insignias de PNC.

Los hallazgos fueron incautados para fortalecer las investigaciones correspondientes.

