Visas falsas: realizan allanamientos en tres sectores del país

Autoridades se encuentran esta mañana inspeccionando varias viviendas.
Este miércoles 28 de enero, la Unidad de Reacción Inmediata, del Ministerio Público (MP), realiza tres diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en Mixco, Villa Canales y Ciudad de Guatemala.
Dichos allanamientos, que se efectúan en coordinación con el fiscal regional metropolitano y la Policía Nacional Civil, tiene como fin recabar indicios relacionados a la emisión de visas falsas en dichos sectores del país.
Noticia en desarrollo