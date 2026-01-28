Versión Impresa
Visas falsas: realizan allanamientos en tres sectores del país

  • Por Jessica González
28 de enero de 2026, 07:20
Los allanamientos se realizan en Mixco, Villa Canales y en la Ciudad. (Foto: PNC)

Autoridades se encuentran esta mañana inspeccionando varias viviendas.

Este miércoles 28 de enero, la Unidad de Reacción Inmediata, del Ministerio Público (MP), realiza tres diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en Mixco, Villa Canales y Ciudad de Guatemala.

Dichos allanamientos, que se efectúan en coordinación con el fiscal regional metropolitano y la Policía Nacional Civil, tiene como fin recabar indicios relacionados a la emisión de visas falsas en dichos sectores del país. 

Noticia en desarrollo

  Últimas noticias de Guatemala

