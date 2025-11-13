¡En el Libramiento de Chimaltenango! El caso del cuerpo hallado en una fosa séptica

Un hallazgo se reportó en el kilómetro 51 del Libramiento de Chimaltenango, donde Bomberos Municipales Departamentales confirmaron la localización de un cuerpo en avanzado estado de descomposición.
TE PUEDE INTERESAR: Carmen, la joven desaparecida que identificaron entre víctimas de Ruta al Atlántico
Durante la noche de este miércoles 12 de noviembre, socorristas localizaron el cuerpo sin vida de una persona dentro de una fosa séptica, ubicada en el kilómetro 51 del Libramiento de Chimaltenango.
El hallazgo ocurrió en un terreno baldío ubicado en el sector. Según el reporte emitido por los Bomberos Municipales Departamentales, el cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición.
Los socorristas realizaron las labores necesarias para recuperar el cuerpo de la fosa séptica. Tras la extracción, se notificó a las autoridades competentes, para proceder con el levantamiento del cuerpo.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Las autoridades indicaron que se desconocen las circunstancias exactas del hecho y la causa de la muerte que serán determinados por la investigación forense.