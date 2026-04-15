Hallan en México el cuerpo de guatemalteco con señales de violencia

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El connacional había expresado anteriormente preocupación ante presuntas amenazas en su contra.

Autoridades de Cancún, Quintana Roo, México, encontraron el cadáver de un hombre guatemalteco el pasado martes 14 de abril, en el interior de una cuartería (vivienda donde se alquilan cuartos) ubicada en el ejido Alfredo V. Bonfil.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 9 de la mañana, cuando la policía recibió una alerta por un cuerpo en uno de los pasillos del inmueble. Al llegar al sitio, los agentes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Según los reportes preliminares, el hombre se encontraba en posición boca abajo, con lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, las cuales sugieren que sufrió tortura. En ese sentido, los investigadores notaron marcas de tablazos, dedos rotos y una soga alrededor del cuello.

Tras analizar la escena, los peritos levantaron al cuerpo para su traslado a una morgue, donde más tarde se identificó al fallecido como Irineo Aroldo "N", de 39 años.

El guatemalteco fue identificado por las autoridades locales como Irineo Aroldo “N”. (Foto: Riviera Maya News)

Lo habrían amenazado

Familiares de la víctima indicaron a medios locales que el guatemalteco trabajaba en una frutería en un mercado cercano y que se había trasladado a vivir a la zona aproximadamente dos semanas antes del hallazgo.

También señalaron que meses atrás él había expresado preocupación por su seguridad debido a presuntas amenazas relacionadas con su entorno personal, lo que lo llevó a salir temporalmente de Cancún antes de regresar recientemente.

La Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho. Hasta el momento no se han informado detenciones ni posibles sospechosos vinculados al caso.

Las autoridades mexicanas investigan el caso tras la muerte del guatemalteco. (Foto: Riviera Maya News)

*Con información de Riviera Maya News y Diario Cambio 22