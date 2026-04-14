Detenida por ICE: Piden liberar a guatemalteca con quiste ovárico

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La guatemalteca Andrea Pedro llegó a Estados Unidos desde que tenía 16 años, junto a su madre, para solicitar asilo.

La representante estadounidense Angie Craig pidió al Gobierno de Estados Unidos que libere por razones humanitarias a la guatemalteca Andrea Pedro Francisco, detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La demócrata hizo la solicitud el pasado lunes durante una conferencia de prensa en Burnsville, Minesota, dentro de su distrito, alegando que la connacional padece una condición médica grave: un quiste ovárico del tamaño de una pelota de tenis con riesgo de ruptura.

Angie Craig le solicitó al Gobierno de Estados Unidos que libere a la guatemalteca para que pueda recibir su tratamiento. (Foto: Minnesota Reformer)

"No exagero cuando digo que se trata de una situación de vida o muerte", declaró la legisladora, insistiendo en que la paciente necesita atención médica inmediata fuera del centro de detención.

Andrea fue arrestada el pasado 5 de febrero cuando se dirigía a su trabajo limpiando casas. Posteriormente la trasladaron a Camp East Montana, cerca de El Paso, Texas, donde hasta el lunes permanecía bajo custodia de ICE.

Según un medio local, Andrea es solicitante de asilo y no cuenta con antecedentes penales ni con orden de deportación. (Foto: Ohio Capital Journal)

Problemas de salud

Andrea Pedro llegó a Estados Unidos desde Guatemala en 2019, cuando tenía 16 años, junto a su madre, para solicitar asilo. Se estableció en Burnsville e integraba una comunidad religiosa donde participaba en el coro y tocaba la guitarra. Además, según dio a conocer un medio local, no cuenta con antecedentes penales ni orden de deportación definitiva.

Su situación médica se agravó antes de su detención, ya que tenía programada una cirugía para extirpar el quiste ovárico que le provocaba intensos dolores y requería incluso analgésicos fuertes. Según su defensa, desde su arresto solo ha recibido medicamentos básicos como ibuprofeno y Tylenol.

La guatemalteca se encuentra detenida en un centro de Texas, donde el DHS afirma que ha recibido atención médica. (Foto: Minnesota Reformer)

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió que Andrea ha recibido atención médica, indicando que ha sido evaluada en varias ocasiones y trasladada a un hospital donde se confirmó el diagnóstico. La agencia sostiene que ICE "mantiene prácticas de larga data para brindar atención médica integral".

El equipo legal de la compatriota ha presentado recursos para solicitar su liberación por razones humanitarias, argumentando que la detención impide su tratamiento adecuado. Sin embargo, su petición ha sido rechazada y el caso continúa en proceso migratorio en Texas.

Andrea Pedro ha pertenecido al equipo de coro de un grupo cristiano y tocaba la guitarra. (Foto: Minnesota Reformer)

*Con información de Minnesota Reformer