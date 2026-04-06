Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Localizan un cuerpo con señales de violencia en las faldas del volcán de Agua

  • Por Geber Osorio
06 de abril de 2026, 13:06
La víctima es un hombre que presenta señales de violencia. (Foto: Archivo/Soy502)

La víctima es un hombre que presenta señales de violencia. (Foto: Archivo/Soy502)

El hallazgo generó incertidumbre en los comunitarios. 

OTRAS NOTICIAS: Cierre vial en Centro Histórico por caravanas de buses (Video)

El cuerpo de una persona fue localizado este lunes 6 de abril en las faldas del volcán de Agua, en la 2a. avenida final de la zona 2 de Ciudad Vieja, Sacatepéquez.

Bomberos Municipales Departamentales arribaron al lugar tras el reporte del hallazgo, por lo que constataron que se trataba de un hombre que no contaba con signos vitales y que presentaba señales de violencia.

(Foto: Asonbomd)
(Foto: Asonbomd)

Esta persona vestía una camisa a cuadros de color gris con negro y franjas rojas, una pantaloneta roja, tenis negros y calcetines blancos, según informaron los socorristas.

Se dio aviso a las autoridades correspondientes para realizar los trámites de rigor y lograr identificar a la víctima.

(Foto: Asonbomd)
(Foto: Asonbomd)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar