Localizan un cuerpo con señales de violencia en las faldas del volcán de Agua

El hallazgo generó incertidumbre en los comunitarios.
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El cuerpo de una persona fue localizado este lunes 6 de abril en las faldas del volcán de Agua, en la 2a. avenida final de la zona 2 de Ciudad Vieja, Sacatepéquez.
Bomberos Municipales Departamentales arribaron al lugar tras el reporte del hallazgo, por lo que constataron que se trataba de un hombre que no contaba con signos vitales y que presentaba señales de violencia.
Esta persona vestía una camisa a cuadros de color gris con negro y franjas rojas, una pantaloneta roja, tenis negros y calcetines blancos, según informaron los socorristas.
Se dio aviso a las autoridades correspondientes para realizar los trámites de rigor y lograr identificar a la víctima.