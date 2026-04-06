Cierre vial en Centro Histórico por caravanas de buses (Video)

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Transportistas bloquean paso al estacionar buses en el Centro Histórico debido el alza de precios en el combustible.

Autoridades de tránsito reportaron caravanas de buses que se dirigen al Centro Histórico desde distintos puntos de la ciudad.

La Policía Municipal de Tránsito reportó el cierre vial en la 7 avenida y 8 calle zona 1 a la altura de 9 calle ya que los buses se han estacionado en ambos carriles.

Cierre en 7 avenida y 8 calle zona 1 a la altura de 9 calle por buses estacionados en ambos carriles; afecta la circulación en el sector, Policía MT monitorea el área



Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#Zona1 #Prevención #MovilidadGT #PolicíaMT #AmilcarMontejo… pic.twitter.com/FegXJioquF — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) April 6, 2026

Estas manifestaciones tienen como objetivo protestar en contra del alza de precios de los combustibles.

Los primeros buses en llegar rodearon la plaza de La Constitución, Palacio Nacional de la Cultura y áres cercanas a la casa presidencial.

Caravana de buses, rodean plaza La Constitución, Palacio Nacional de la Cultura y área cercana a Casa del Presidente.#06abr26PMT pic.twitter.com/ZdoJEEbwS0 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) April 6, 2026

Otra caravana de buses se apostó alrededor del Congreso de la República y de la Municipalidad de Guatemala.

Otra caravana de buses está posicionándose en los alrededores del Congreso de la República.



Alerta en 8 avenida, 9 avenida, 9 calle y 10 calle zona 1.#06abr26PMT pic.twitter.com/SooT784y4C — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) April 6, 2026

Buses se parquean frente a la Municipalidad. (Foto: Estuardo Paredes)

De camino a la zona 1

Una de las primeras caravanas reportadas, ingresó desde ruta El Atlántico, zona 18 para calzada José Milla zona 6 en dirección a zona 1.

Caravana de buses.



Ingresa de ruta El Atlántico zona 18 para calzada José Milla zona 6 rumbo a la zona 1.



Utilizan solo el carril derecho, el otro carril es para el tránsito mixto. #06abr26PMT pic.twitter.com/6sVvbwgtRq — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) April 6, 2026

Asimismo, reportaron otra caravana que se desplazaba por la calzada San Juan.