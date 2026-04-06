Cierre vial en Centro Histórico por caravanas de buses (Video)

Transportistas bloquean paso al estacionar buses en el Centro Histórico debido el alza de precios en el combustible.
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Autoridades de tránsito reportaron caravanas de buses que se dirigen al Centro Histórico desde distintos puntos de la ciudad.
La Policía Municipal de Tránsito reportó el cierre vial en la 7 avenida y 8 calle zona 1 a la altura de 9 calle ya que los buses se han estacionado en ambos carriles.
Estas manifestaciones tienen como objetivo protestar en contra del alza de precios de los combustibles.
Los primeros buses en llegar rodearon la plaza de La Constitución, Palacio Nacional de la Cultura y áres cercanas a la casa presidencial.
Otra caravana de buses se apostó alrededor del Congreso de la República y de la Municipalidad de Guatemala.
De camino a la zona 1
Una de las primeras caravanas reportadas, ingresó desde ruta El Atlántico, zona 18 para calzada José Milla zona 6 en dirección a zona 1.
Asimismo, reportaron otra caravana que se desplazaba por la calzada San Juan.