Hallan varios paquetes de droga en el interior de un vehículo abandonado en zona 6

  • Por Susana Manai
06 de noviembre de 2025, 08:47
Autoridades confirmaron el hallazgo de paquetes de cocaína en el interior del vehículo abandonado. (Foto ilustrativa: istock)

Autoridades confirmaron el decomiso de cocaína y marihuana hallada en un vehículo abandonado en la Zona 6 capitalina. 

Un vehículo abandonado fue localizado la mañana de este jueves 6 de noviembre en la zona 6 capitalina.

Al realizar la inspección correspondiente, agentes antinarcóticos confirmaron la presencia de sustancias ilícitas en su interior. 

(Foto: PNC)

El operativo se desarrolló en la 19 avenida, entre 9ª y 10ª calle, zona 6, donde personal de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) incautó cuatro paquetes y un "colmillo" con cocaína, además de una bolsa con marihuana. 

Otro caso

Además, en un hecho distinto, agentes de la SGAIA detuvieron a Rudy "N", de 32 años, en el kilómetro 207.8 de Cobán, Alta Verapaz, tras localizarle una bolsa que contenía aproximadamente dos libras y media de marihuana. 

(Foto: PNC)

(Foto: PNC)

Las autoridades indicaron que ambos casos permanecen bajo investigación.

