Hallan varios paquetes de droga en el interior de un vehículo abandonado en zona 6

Autoridades confirmaron el decomiso de cocaína y marihuana hallada en un vehículo abandonado en la Zona 6 capitalina.
Un vehículo abandonado fue localizado la mañana de este jueves 6 de noviembre en la zona 6 capitalina.
Al realizar la inspección correspondiente, agentes antinarcóticos confirmaron la presencia de sustancias ilícitas en su interior.
El operativo se desarrolló en la 19 avenida, entre 9ª y 10ª calle, zona 6, donde personal de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) incautó cuatro paquetes y un "colmillo" con cocaína, además de una bolsa con marihuana.
Otro caso
Además, en un hecho distinto, agentes de la SGAIA detuvieron a Rudy "N", de 32 años, en el kilómetro 207.8 de Cobán, Alta Verapaz, tras localizarle una bolsa que contenía aproximadamente dos libras y media de marihuana.
Las autoridades indicaron que ambos casos permanecen bajo investigación.