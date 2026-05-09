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Descubren artefacto explosivo en obra en construcción

  • Por Maria Fernanda Gallo
09 de mayo de 2026, 12:38
El explosivo fue encontrado por obreros de una construcción. (Foto: PNC)

El explosivo fue encontrado por obreros de una construcción. (Foto: PNC)

La granada fue hallada enterrada.

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Durante la mañana del sábado 9 de mayo, una granada fue localizada por albañiles, quienes realizaban trabajos de construcción en la zona 1 de San José Poaquil, Chimaltenango.

El explosivo localizado era una granada antitanque de 40 mm, la cual se encontraba enterrada en el lugar.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Durante la construcción, al excavar para levantar una pared, se encontró el explosivo, el cual fue reportado a la Policía Nacional Civil (PNC).

La PNC procedieron a desactivarla e iniciar con la investigación del caso. 

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