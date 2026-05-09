Descubren artefacto explosivo en obra en construcción

La granada fue hallada enterrada.
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Durante la mañana del sábado 9 de mayo, una granada fue localizada por albañiles, quienes realizaban trabajos de construcción en la zona 1 de San José Poaquil, Chimaltenango.
El explosivo localizado era una granada antitanque de 40 mm, la cual se encontraba enterrada en el lugar.
Durante la construcción, al excavar para levantar una pared, se encontró el explosivo, el cual fue reportado a la Policía Nacional Civil (PNC).
La PNC procedieron a desactivarla e iniciar con la investigación del caso.