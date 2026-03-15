Esto encontraron durante las requisas en el penal Renovación I

Droga, armas y celulares, entre otros ilícitos, fueron hallados en el penal.
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Una operación en conjunto en marco del Estado de Prevención, el Ejército, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario (SP) realizarón una requisa masiva este domingo 15 de marzo, esto con el objetivo de identificar y evitar el uso de ilícitos en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres "Renovación I", ubicado en Escuintla.
Se usaron detector de metales y se movilizó a varios elementos de las fuerzas de seguridad para poder lograr ubicar armas de fuego, municiones, celulares y sus cargadores, chips de números telefónicos y otros dispositivos electrónicos.
Además, fue encontrada cocaína y marihuana. Se espera que las autoridades confirmen la cantidad de sustancias y armamento hallados, que los privados de libertad intentaban ocultar de diversas formas.