Han pasado 10 días y esto se sabe del perrito abandonado

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El perro fue abandonado durante la noche del pasado 3 de mayo en la vía pública.

La noche del 3 de mayo, un acto de crueldad captado en video conmocionó a los vecinos de Ciudad Quetzal. Las imágenes, grabadas por un conductor, muestran la desesperación de un perro que corría tras el vehículo de sus presuntos dueños en un intento inútil por alcanzarlos.

A diez días del suceso, el paradero del animal sigue siendo un misterio. Pese a la indignación ciudadana y la evidencia visual, las autoridades no han reportado capturas ni sanciones contra los responsables.

Usuarios en redes sociales han manifestado su repudio, señalando no solo el abandono, sino el peligro extremo que corrió el canino al esquivar buses y vehículos de carga mientras perseguía el automóvil que lo dejó atrás.

El perro habría sido abandonado en un tramo de Ciudad Quetzal. (Foto: Captura de video)

Las autoridades buscan apoyo para tratar de dar con la identificación del vehículo o el conductor para abrir una investigación. Además de conocer el estado en que se encuentra el perro abandonado.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), compartió una guía para denunciar este tipo de acciones en las que se maltrata y abandona a una mascota; estos son los pasos que deben seguirse:

Oficiar a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), solicitando información sobre el nombre del propietario que figura en el titulo de propiedad del vehículo, con el cual se encuentre el registro de la placa que se llegue a obtener.

Identificación del propietario del vehículo, para posteriormente determinar la ubicación del domicilio de la persona responsable del abandono del perro.

Aperturar la denuncia en contra del responsable de haber cometido Acto de Crueldad o Maltrato Animal.

Emitir la provisión de trámite en la Unidad de Bienestar Animal (UBA ) por la posible comisión de un Acto de Crueldad o Maltrato Animal, cometido por el propietario del canino. A quien posteriormente se le notifica su derecho de ejercer su defensa en un plazo de 5 días.

) por la posible comisión de un Acto de Crueldad o Maltrato Animal, cometido por el propietario del canino. A quien posteriormente se le notifica su derecho de ejercer su defensa en un Una vez evacuada la audiencia se procede a emitir dictamen técnico correspondiente para que posteriormente emita opinión legal y resolución final.

Asimismo, las autoridades compartieron el número de teléfono para solicitar información sobre estas denuncias: PBX 1557 Ext. 7070 / 7299.