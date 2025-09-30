¡Han vuelto! Goleada del Real Madrid en Kazajistán con hat-trick de Mbappé

El Real Madrid cumplió este martes al arrollar 5-0 al Kairat Almaty en Kazajistán, con tres goles de Kylian Mbappé, en la segunda jornada de la fase de la liguilla de la Champions.
OTRAS NOTICIAS: Cuentas pendientes: Barsa y PSG vuelven a toparse en la Champions
Tras un trepidante inicio del conjunto kazajo, el astro francés adelantó a los suyos desde la pena máxima en el 26 y luego amplió distancias tras una larga carrera en el 52, antes de un potente remate en la media luna en el 73.
Su compatriota Eduardo Camavinga se sumó a la fiesta con otro gol, de cabeza en el 83 y, ya en el descuento, Brahim Díaz (90+3) certificó la 'manita' del conjunto madridista.
Con esta victoria, que sirve como rehabilitación tras la dura derrota ante el Atlético de Madrid (5-2) el sábado en la Liga española, el club blanco continúa invicto en la competición continental, donde a mediados de septiembre superó al Olympique de Marsella (2-1) en su estreno, en el Santiago Bernabéu.