Hansi Flick: "¿El árbitro? Todo el mundo sabe lo que ha pasado"

Hansi Flick no ocultó su malestar tras la derrota del FC Barcelona en Anoeta por 2-1. El entrenador azulgrana mostró su enfado por la labor arbitral y dejó entrever su descontento al asegurar que "todos saben lo que ocurrió".

El técnico alemán reconoció que el resultado fue negativo, aunque destacó el rendimiento de sus jugadores en un partido en el que, según él, generaron suficientes oportunidades como para llevarse la victoria. "Debemos continuar con esta idea de juego. No se trata de cambiar nuestro estilo, sino de analizar qué aspectos debemos ajustar para seguir creciendo", explicó.

No obstante, buena parte de su comparecencia estuvo marcada por las decisiones del árbitro Jesús Gil Manzano. Durante el encuentro, se invalidaron tres goles y una pena máxima al conjunto catalán, algunas acciones muy discutidas. Flick expresó su desacuerdo con varias de esas decisiones, aunque prefirió no profundizar: "No comparto ciertos criterios, pero poco más se puede añadir".

Entre las jugadas más polémicas, el preparador alemán destacó un fuera de juego ajustadísimo señalado a Lamine, que comparó con una acción prácticamente igual en la que la pasada temporada se anuló un gol a Lewandowski en el mismo estadio.

Este tropiezo deja al Real Madrid a solo un punto del Barcelona en la lucha por el título liguero. Además, Flick lamentó que la Real Sociedad lograra el tanto definitivo apenas un minuto después del empate azulgrana, una situación que, según él, el equipo debe corregir.