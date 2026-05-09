"Queremos ganar el título en casa", asegura Hansi Flick

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El entrenador Hansi Flick evitó hablar sobre la situación en el Real Madrid contra el que se enfrentará este domingo en el clásico, afirmando que "son cosas que pasan en todo el mundo".

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"Me sorprendió un poco, pero son cosas que pasan en todo el mundo. Al final no me importa, no es mi equipo. Lo más importante y lo que realmente valoro mucho en este club, es que todos vamos en la misma dirección", expresó Flick en la rueda de prensa.

❝ We are very confident and convinced of what we are doing. ❞



Hansi Flick#elclásico pic.twitter.com/fiXu4JDezP — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 9, 2026

El Barcelona podría proclamarse campeón de La Liga si empata o gana contra los merengues.

"Queremos ganar el título por segunda vez consecutiva. No es normal hacerlo en España y eso es lo que queremos hacer, ni más ni menos. Queremos ganar en casa. Jugamos frente a nuestro público, tenemos un equipo fantástico, mucha calidad y además la afición nos apoya", añadió Flick.

"Es un partido que todo el mundo en el planeta está esperando, pero al final se trata de nosotros. Queremos hacer nuestro juego, queremos jugar con nuestro estilo, como equipo, como un bloque, esto es lo que quiero ver mañana en mi equipo", sentenció.