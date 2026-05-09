Barcelona y Real Madrid chocan en un clásico con tintes de título

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El Real Madrid viaja el domingo a Barcelona a intentar retrasar el título liguero de los azulgranas, mientras intenta apagar las cenizas del incidente protagonizado esta semana por Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni.

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Ambos fueron sancionados con una multa histórica de 500 mil euros cada uno por un altercado que acabó con el uruguayo en el hospital, que lo hará estar de baja, unos hechos que han sacudido al equipo merengue a las puertas de un clásico que puede acabar de manera dolorosa si el gran rival celebra el título.

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El Barsa aventaja en once puntos al Madrid a falta de tres jornadas y nueve puntos, por lo que solamente la victoria merengue podría aplazar el festejo de los catalanes frente a su público. Parece ser entonces, que el prestigio del club es el único objetivo de los merengues para este duelo, pues el título ya no parece tan alcanzable.

Kylian Mbappé, el mejor goleador del Real con 41 tantos esta temporada, podría volver a coincidir sobre el campo con Vinícius, tras haber completado los últimos entrenamientos luego de sus molestias, aunque no parece que pueda ser de inicio, para buscar la victoria en el Camp Nou.

Barcelona llega al partido en plena efervescencia tras diez victorias consecutivas en La Liga frente a un Real Madrid que ha perdido tres y empatado dos en este mismo tramo. Una situación favorable para que los culés puedan ganar el título por primera vez en la historia directamente en un clásico.