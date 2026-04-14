Hansi Flick: "Estamos decepcionados, merecíamos estar en semifinales"

El técnico Hansi Flick mostró su decepción tras la eliminación del Barcelona en la Champions League ante el Atlético de Madrid este martes, aunque destacó el esfuerzo de su equipo y su convicción de que merecieron avanzar.
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"Estamos decepcionados. Hemos hecho un fantástico partido en la primera parte. Hemos merecido más. Hemos merecido estar en semifinales. Estoy agradecido a la mentalidad de los jugadores. Estoy orgulloso de ellos", afirmó el entrenador alemán.
En relación con la actuación arbitral, marcada por la expulsión de Eric García en el minuto 77 y la anulación de un gol de Ferran en el 55, Flick evitó pronunciarse: "No quiero hablar del árbitro. Sólo quiero felicitar a mis jugadores".
El preparador azulgrana también quiso centrar la atención en el campeonato liguero, aún en juego: "Cuanto antes seamos campeones, mejor. No importa si es el día el Clásico. Lo importante es serlo".
Por último, insistió en el sentimiento del vestuario tras el partido y en la ambición del equipo: "Nos vamos disgustados porque hemos creído que íbamos a pasar a semifinales y hemos jugado para lograrlo. Estoy orgulloso de mis jugadores. Hicieron un gran partido. Volveremos".