Hansi Flick se queja del arbitraje tras la goleada contra el Atlético

Flick no se mostró para nada contento con el arbitraje tras la goleada encajada con el Atlético.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, respondió en tono irónico al ser preguntado por la actuación del cuerpo arbitral en la goleada en contra frente al Atlético de Madrid (4-0), en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

La autocrítica de Flick tras perder en el Metropolitano.

"¿Qué quieres que te diga? Para empezar, en la primera acción sobre Balde es amarilla a Giuliano y eso quizás cambiaría todo el partido. También considero que después tendría que haber habido una segunda amarilla", aseguró el timonel azulgrana.

Sobre el gol anulado, Flick no se guardó nada: "¿Cuánto tiene que esperar, siete minutos? Para mí claramente no es fuera de juego, lo veo diferente. Pero cuando lo anulan, no nos dicen nada, no hay comunicaciones. No entiendo por qué es fuera de juego, es una pena y un desastre".

"No ha sido para nada una buena primera parte. Intentamos mejorar en la segunda, pero ya estaba fuera de nuestras manos. Esto igual no ha terminado, todavía queda la vuelta en el Camp Nou, en donde necesitamos a nuestra gente. No es fácil este resultado, pero vamos a luchar hasta el final", sentenció.