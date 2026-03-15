Hansi Flick: "El regreso de Gavi es fantástico, estoy muy contento por él"

-

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, calificó como una gran noticia el regreso del centrocampista Gavi a la competición después de seis meses alejado de los terrenos de juego por una lesión. Además, celebró el rendimiento de su equipo en la victoria de este domingo frente al Sevilla por 5-2.

"El regreso de Gavi es fantástico", aseguró el técnico alemán, quien también quiso reconocer el trabajo realizado por el equipo médico del club durante la recuperación del jugador. Según explicó, la vuelta del centrocampista supone "un gran paso en la dirección correcta". Flick admitió que todavía no está claro si podrá participar en el partido del miércoles o el próximo fin de semana, aunque destacó que en los entrenamientos se le ha visto en muy buena forma. "Todos estamos muy contentos", añadió.

En relación con el triunfo ante el Sevilla, el entrenador azulgrana señaló que el equipo hizo muchas cosas positivas durante el encuentro. No obstante, también apuntó que en los primeros minutos faltó la convicción que le gustaría ver en sus jugadores.

Gavi está de vuelta ️ pic.twitter.com/3ufO9rSFJN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 15, 2026

"Hemos marcado cinco goles, pero al principio no jugamos con la convicción que quiero ver", explicó Flick. El técnico también mencionó la carga de partidos del calendario, reconociendo que para algunos futbolistas puede resultar excesiva. Aun así, insistió en la necesidad de aumentar la velocidad del juego y mantener la concentración en los aspectos que deben mejorar. "Tenemos muchos partidos y para algunos jugadores es demasiado, pero quiero jugar más rápido. Tenemos que seguir así, centrados en qué podemos mejorar. La semana que viene es muy importante", concluyó.