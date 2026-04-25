Hansi Flick: "Yo quiero ganar esta Liga cuanto antes posible"

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Hansi Flick expresó su satisfacción tras la victoria del Barcelona 0-2 obtenida este sábado ante el Getafe. Aunque el equipo está en una posición cómoda en la Liga, el técnico alemán afirmó que prefiere dejar de lado los cálculos sobre cuándo podría asegurar el campeonato. Lo que realmente desea es "conseguir el título lo antes posible".

Gracias a este triunfo, el Barcelona amplió a once puntos su ventaja sobre el Real Madrid, acercándose cada vez más a la consecución del título de liga.

"Mi objetivo es ganar la Liga lo antes posible, no quiero preocuparme por los números. Lo que importa ahora es seguir sumando victorias, y por eso era crucial ganar en Getafe hoy. No debemos pensar en lo que vendrá; el momento de celebrarlo será cuando ya esté asegurado", declaró Flick en rueda de prensa.

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El entrenador destacó que su enfoque estuvo exclusivamente en el partido contra el Getafe. "Solo pensábamos en este encuentro, lo demás no importa. Queríamos imponer nuestro estilo de juego y lo logramos. Estoy muy satisfecho con lo que vi, tanto con balón como sin él. Los balones largos fueron bien ejecutados, y el equipo se mantuvo concentrado", añadió.

Flick también comentó que su equipo ya había tenido ocasiones para marcar antes del primer gol, que llegó justo antes del descanso. "Tuvimos oportunidades para adelantarnos antes, pero el momento en que llegó el primer gol fue clave. Incluso el segundo gol pudo haberse producido antes", concluyó.