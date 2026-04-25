Más cerca del título: Barcelona gana a Getafe y se pone a 11 del Real Madrid

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El Barcelona dio un gran paso hacia la conquista del título de la Liga, este sábado al ganar 2-0 en Getafe en la 32ª jornada del campeonato español.

Los goles de Fermín (45+1') y Marcus Rashford (74') permiten a los azulgranas sacar partido del tropezón sufrido por el Real Madrid el viernes en Sevilla, donde el equipo de la capital no pudo pasar del empate 1-1 con el Betis.

El Barça se afianza en el liderato del campeonato, ahora con una amplia ventaja de once puntos sobre el Real Madrid, a falta de cinco jornadas y quince puntos por disputarse.

En esta situación, el equipo azulgrana podría revalidar su título de Liga la próxima jornada si gana en Pamplona al Osasuna y el Real Madrid no vence en el campo del Espanyol.

El equipo azulgrana cortó una racha de cinco partidos sin ganar en Getafe, donde se presentó este sábado sin su estrella Lamine Yamal, aquejado de una lesión muscular que le hará perderse el último tramo de la temporada.

Sin el "10" azulgrana, Flick volvió a recurrir al veterano Robert Lewandowski. que avisó pronto con un remate de cabeza que se fue alto (4'), pero tendría que esperar hasta el descanso para adelantarse.

Pedri envió un buen balón al espacio para la carrera de Fermín, que marcó sobre la salida de David Soria (45+1').

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El Barça logró abrir así el partido tras una primera parte en la que le costó encontrar los huecos en la férrea defensa del Getafe.

Con el marcador a favor, el Barça encaró el partido de otra forma conservando el balón y esperando a la salida de su rival para tratar de explotar los espacios.

Dani Olmo puedo poner el segundo al recibir un balón en el área de Jules Koundé desde la derecha, pero su tiro lo sacó Soria (52').

El Barça siguió teniendo el control del encuentro hasta que pudo meter el gol de la tranquilidad a un cuarto de hora del descanso.

El inglés Rashford aprovechó un balón largo de Lewandowski para correr y plantarse solo ante el portero del Getafe para hacer el 2-0 (74') definitivo.