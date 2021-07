Harry Styles anuncia su regreso a los escenarios y desata la locura de sus fanáticos

Harry Styles sorprendió a sus fanáticas al anunciar las fechas de conciertos de su nueva gira llamada 'Love on tour', la cual se llevará a cabo en Estados Unidos de septiembre a noviembre del presente año.

OTRAS NOTICIAS: Millie Bobby demandará a su exnovio Tiktoker por mentir sobre su relación

El intérprete de "Watermelon Sugar" compartió en su cuenta de Instagram, el afiche del tour junto a un mensaje donde se refiere a su regreso a los escenarios.

"No podría estar más emocionado por estos shows. Como siempre, el bienestar de mis fans, la banda y el equipo es mi máxima prioridad. Las directrices de seguridad estarán disponibles en las páginas web de los respectivos recintos para garantizar que todos podamos estar juntos de la forma más segura posible. Por favor, tengan en cuenta que algunas fechas han cambiado y que se han añadido nuevos conciertos", explicó Harry Styles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @harrystyles

Un mensaje a sus compatriotas

El cantante británico también le envió un mensaje, a sus compatriotas y a todos sus fans al rededor del mundo.

"No puedo esperar a verlos de nuevo, pero por razones obvias no es posible en este momento. Pronto compartiré más noticias sobre espectáculos en todo el mundo y nueva música. Los quiero mucho a todos. Estoy muy emocionado y no puedo esperar a verlos".