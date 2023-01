Harry Styles: se le rompe el pantalón y Jennifer Aniston reacciona (video)

El cómico momento en que a Harry Styles se le rompieron los pantalones en frente a Jennifer Aniston quedó grabado en video

En pleno concierto, Harry Styles hizo un movimiento en el escenario cuando se le rasgaron los pantalones, justo en la entrepierna. Él intentó cubrirse, pero entre el público se encontraba la intérprete de Friends, Jennifer Aniston quien no pudo disimular el momento gracioso.

Harry Styles se rasgó los pantalones en el escenario durante su presentación en Los Ángeles y les dijo a los fanáticos: "Siento que debo disculparme con algunos de ustedes allí al frente".

Styles se encontraba el sábado 28 de enero en California anoche durante la gira Love on Tour y, naturalmente, la audiencia estaba repleta de celebridades, incluida Jennifer Aniston, quien resulta ser la primera celebridad enamorada de Harry, asegura Cosmopolitan.

Cuando se le rasgan los pantalones a Styles, la audiencia cercana a Aniston la voltearon a ver mientras otros la fotografiaron y su reacción quedó congelada en una imagen que se volvió viral en las redes.

His stylist is prob punching the air right now #harrystyles #wardrobemalfuncition #rippedpants



[via thatsbeautifulkatie/TikTok] pic.twitter.com/Qxh6sor9Lx — MuchMusic (@Much) January 27, 2023 Oh no , Harry Styles ripped his pants onstage in LA & it’s already a bigger news story then any classified documents found anywhere, ever



pic.twitter.com/3tZPCCqhfH — Dan Leach (@DanLeach971) January 27, 2023

Jennifer Aniston (al centro con las manos en el cuello) reaccionó con gracia. (Foto: @ARMYand1D)

* Con información de Cosmopolitan