¡Hasta 41 grados! Prepárate para el intenso calor de este sábado

El ambiente cálido predominará en todo el país.
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Para esta sábado 25 de abril se espera que las temperaturas alcancen hasta los 41 grados en todo el país.
El cielo estará despejado con alta radiación solar.
Durante la tarde y noche habrá lluvias locales con actividad eléctrica en suroccidente, Bocacosta y en el centro.
El resto del país tendrá pocas nubes.
Se prevé viento fuerte, soplando del sur al centro de la ciudad capital, lo cual refrescará un poco el ambiente.
Las autoridades piden tomar las debidas precauciones ante tormentas locales severas con abundante Iluvia, viento fuerte y caída de granizo.