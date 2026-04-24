Esta habría sido la razón por la que suegra asesinó a exreina de belleza

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La joven fue asesinada en su apartamento de México.

Carolina Flores, exreina de belleza, fue asesinada a balazos dentro de su apartamento el pasado 15 de abril, en un crimen que habría cometido su suegra Erika María 'N', quien ya cuenta con una orden de aprehensión.

Días después de la tragedia, salió a la luz un video que muestra cómo ocurrieron los hechos, así como los minutos previos de la víctima con la agresora.

Esta fue la última conversación entre #CarolinaFlores, exreina de belleza de Baja California, y su suegra #ErikaMaría, momentos antes de que fuera asesinada a balazos. Una plática que contradice la versión de que el crimen fue provocado por un enojo repentino. #NoticiasImagen pic.twitter.com/6WivCpOKVi — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) April 24, 2026

El posible movil del crimen

De acuerdo al periodista Carlos Jiménez, Carolina y su esposo se conocieron en Ensenada, Baja California, de donde se mudaron a la Ciudad de México debido a los problemas que la exreina de belleza tenía con su suegra.

Meses después, Ericka viajó desde Baja California a México con un solo objetivo: asesinar a su nuera, reveló el periodista de Telediario Televisión.

Según Jiménez, Erika María 'N' atacó a Carolina porque la acusaba de haberle robado a su hijo.

@carolinaff444 ♬ Convéncete - Princesa Alba

Por su parte, el esposo de la víctima detalló que denunció el crimen hasta un día después porque le preocupaba dejar sin comer ni bañar a su bebé.

También se supo que el hombre habló primero con su abogado, quien le recomendó denunciar los hechos.