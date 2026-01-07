Se reportan 50 denuncias diarias por estafas digitales

-

Los delincuentes tienen al menos 23 formas de engaños.

El Ministerio Público (MP) advirtió sobre un alarmante repunte en los delitos de estafa, registrando actualmente un promedio de 50 denuncias diarias.

Las estructuras criminales han encontrado en la inmediatez de WhatsApp y las redes sociales el canal perfecto para obtener dinero ilícito, transformando un mensaje "inofensivo" en un desfalco patrimonial.

Golpe de medio millón

Se registró recientemente la caída de la banda "Los Lauren Paleck", que operaba mediante la suplantación de identidad en Messenger, fingía ser parientes cercanos de las víctimas para solicitar transferencias urgentes.

La investigación se detonó tras un caso extremo: una persona, convencida de estar ayudando a un familiar, transfirió más de medio millón de quetzales antes de descubrir el engaño. Como resultado, seis integrantes fueron capturados en operativos simultáneos en Retalhuleu, Zacapa y la capital.

Encomiendas falsas

Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó que en recientes operativos han sido capturadas 27 personas y desarticuladas cuatro estructuras que operaban de forma sistemática.

Una modalidad recurrente es el fraude de la "encomienda retenida". Los estafadores contactan a la víctima asegurando que un paquete enviado desde Estados Unidos tiene problemas aduaneros.

Exigen pagos que oscilan entre Q5 mil y Q50 mil para liberarlo. En un caso reciente en el departamento de Guatemala, la PNC detuvo a cinco personas (tres mujeres) vinculadas a una red que logró defraudar más de Q200 mil bajo este esquema.

Fraudes en distintas presentaciones.

El MP ha identificado al menos 23 tipologías de engaño que demuestran la adaptabilidad de la delincuencia. Estas van desde el falso alquiler de inmuebles, venta de vehículos y boletos aéreos, hasta el phishing y las "estafas románticas" en Facebook.

Aunque no existe una estadística pública desglosada por aplicación, el patrón coincide en manipulación psicológica, presión por la urgencia y abuso de la buena fe.

Pese al aumento de denuncias y capturas, las autoridades no cuentan con estadísticas públicas que permitan conocer con exactitud cuántas estafas se comenten por cada plataforma digital, lo cual, limita la posibilidad de dimensionar el daño que se genera dicho delito.

Sin embargo, el crecimiento de las denuncias confirma que las estafas y en especial las realizadas a través de las redes sociales representan actualmente uno de los principales retos en seguridad y prevención en Guatemala.