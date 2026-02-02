Localizan bombas lacrimógenas, tolvas y droga en allanamientos de Barrio El Gallito

De acuerdo con las autoridades, tras varios allanamientos se localizaron droga, tolvas y bombas lacrimógenas.
OTRAS NOTICIAS: Joven dispara contra agentes de la PNC para evitar ser capturado
Este lunes 02 de febrero se han realizado distintos allanamientos en varios puntos del país.
Tras las diligencias correspondientes, la Policía Nacional Civil informó que uno de los hallazgos más relevantes del día se encontró en el Barrio El Gallito de la zona 3 capitalina.
Por el momento y de manera preliminar se reporta la localización de droga, tolvas, bombas lacrimógenas.