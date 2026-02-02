Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Localizan bombas lacrimógenas, tolvas y droga en allanamientos de Barrio El Gallito

  • Por Reychel Méndez
02 de febrero de 2026, 14:32
Otros ilícitos se encontraron en este Barrio durante las operaciones realizadas por la PNC. (Foto ilustrativa: iStock)

De acuerdo con las autoridades, tras varios allanamientos se localizaron droga, tolvas y bombas lacrimógenas.

Este lunes 02 de febrero se han realizado distintos allanamientos en varios puntos del país.

Tras las diligencias correspondientes, la Policía Nacional Civil informó que uno de los hallazgos más relevantes del día se encontró en el Barrio El Gallito de la zona 3 capitalina. 

Por el momento y de manera preliminar se reporta la localización de droga, tolvas, bombas lacrimógenas.

