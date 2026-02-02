Joven dispara contra agentes de la PNC para evitar ser capturado

Cuando quisieron identificarlo, disparó contra los agentes y salió huyendo.
Eduardo López, de 22 años, realizó varios disparos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaban un recorrido de vigilancia en la aldea San Miguelito, Génova, Quetzaltenango.
Cuando los agentes intentaron identificarlo y hacerle un registro, López salió corriendo y disparó contra ellos para evitar su detención.
Al ser alcanzado, autoridades le decomisaron una pistola 9 milímetros con tres municiones.
El ahora detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Paz Penal, por atentado contra la autoridad y portación ilegal de arma de fuego.
Autoridades investigan si el detenido pertenece a una banda de delincuentes o si colabora con pandilleros del sector.
En el presente año van 4 personas detenidas en distintos lugares de Génova.