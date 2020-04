HBO libera contenido para usuarios en Latinoamérica

A partir de este semana HBO anunció que gran parte de su contenido exclusivo fue liberado de manera gratuita para el público latinoamericano.

El canal de televisión de paga anunció en un comunicado esta noticia, que sin duda emociona a los fanáticos de series diferentes.

TE PUEDE INTERESAR:

“HBO anuncia que da comienzo a una experiencia única de acceso en América Latina. A partir del 8 de abril, en las plataformas digitales de HBO, el público tendrá acceso abierto a una cantidad de contenido exclusivo de su programación", asegura el documento.

La programación especial inicia con los primeros capítulos de cinco series exclusivas que estarán disponibles hasta finales de abril: “Avenue 5”, “Euphoria”, “His Dark Materials”, “The Outsider” y “Watchmen”, más la primera temporada completa de la serie original de HBO Latin America, “Prófugos”. A esta medida, se le sumarán gradualmente títulos como temporadas de “Sex And The City” y “The Sopranos”.

Solo tienes que ingresar a la plataforma HBO GO (http://www.hbogola.com/), en el sitio web hbolatam.com (http://www.hbolatam.com/) o en las plataformas de contenido On Demand de los afiliados participantes.

Recuerda que para acceder a esta selección no es necesario ser suscriptor de HBO. Simplemente será suficiente descargar la aplicación HBO GO (http://www.hbogola.com/) en las tiendas digitales, ingresar a la página web hbogola.com (http://hbogola.com/) o en las plataformas de contenido On Demand de los afiliados participantes.

Ver esta publicación en Instagram En estos momentos, HBO GO está contigo. #QuédateEnCasa Una publicación compartida por HBO Latinoamérica (@hbolatam) el 2 de Abr de 2020 a las 6:00 PDT

En la opción de contenidos On Demand, los usuarios deben consultar a su operadora de tv paga para confirmar si la misma ofrecerá el acceso abierto a HBO y los detalles de su programación.

TE PUEDE INTERESAR: