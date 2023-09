"He sido forzado a salir del país", dice exjuez

-

El ahora exjuez Carlos Ruano confirmó que se fue del país y acusó a la magistrada Blanca Stalling de acciones en su contra.

Trece días después de que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptara su renuncia como juez, Carlos Ruano entregó el cargo y confirmó su salida de Guatemala.

El juzgador denunció ser víctima de persecución y hostigamiento después de que denunció a la magistrada Blanca Stalling, quien lo habría presionado para beneficiar a su hijo Otto Molina Stalling, quien enfrentaba un proceso por el caso IGSS-Pisa.

Esos hechos ocurrieron hace más de seis años y, aunque no hubo consecuencias para Molina Stalling y la magistrada fue restituida en su puesto en la CSJ, después de que se cerró el caso contra ella, no hubo paz para Ruano.

En un video que publicó en Tik Tok, el ahora exjuzgador dijo que fue obligado a dimitir y que entregó su cargo "después de 14 años de servicio judicial continuo y sobresaliente".

La independencia judicial no es un privilegio de jueces y magistrados, es un derecho del pueblo de Guatemala.@CC_Guatemala @OJGuatemala pic.twitter.com/tFqOInXc1G — Carlos Giovanni Ruano Pineda (@carlos_ruano_) September 27, 2023

Serias acusaciones

"Me han forzado a renunciar del cargo; he sido hostigado y criminalizado", manifestó el profesional. Además, dijo estar en riesgo de sufrir graves daños irreparables y contra su vida.

De tales acciones responsabilizó a "la magistrada reinstalada fuera del plazo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Aída Stalling Dávila", y recordó un caso por el cual ella fue denunciada, en 2012, cuando dirigía el Instituto de la Defensa Pública Penal.

Ruano mencionó que el sindicalista que planteó la denuncia, por supuestos actos de corrupción, fue encontrado muerto, y que los presuntos "autores intelectuales gozan de impunidad".

El exjuez también se refirió a la acusación que presentó contra él la Fundación contra el Terrorismo, la cual originó que se solicitara el retiro de su derecho de antejuicio. Por darle trámite a ese proceso y dejar que continuara, recriminó a la presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdez, y otros magistrados.

Según expresó, se le ha señalado por evidenciar un acto de corrupción cometido por Stalling y calificó los argumentos en su contra como falsos. Asimismo, acusó a la Corte de Constitucionalidad de retrasar maliciosamente la resolución un recurso de amparo presentado a su favor.

El ahora exjuez @carlos_ruano_ señaló a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia por haber dado trámite a un antejuicio en su contra "basado en hechos falsos" pic.twitter.com/rfQ4tcSrsJ — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) September 27, 2023

En el exilio

"Este es uno de los peores momentos para la justicia en Guatemala", sentenció el profesional del Derecho, y aseguró que es perseguido por motivos políticos. Añadió que debido a eso salió al exilio.

Aparte dijo sentirse tranquilo porque no cometió actos de corrupción y no traicionó "los principios y valores" que se le enseñaron en su casa.

El exjuez recordó que por el caso que se planteó contra la magistrada Stalling en 2017 también hay fiscales y abogados afectados. Cabe recordar que la exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, está en prisión por esos hechos.

Este es el video completo del mensaje que publicó Carlos Ruano en sus redes sociales.

Denuncia contra Stalling

En enero de 2017, Ruano denunció a la magistrada Stalling, por intentar influir para que se dictara una resolución a favor de su hijo, Otto Molina Stalling, en el caso IGSS-Pisa. El caso no prosperó, pero las denuncias que se plantearon contra del juez sí avanzaron.

Stalling fue capturada el 8 de febrero de ese mismo año durante un operativo de la CICIG y el Ministerio Público, a raíz de la denuncia del juzgador. Se le sindicaba de tráfico de influencias y resistencia con agravación de la pena.

Sin embargo, el titular del Juzgado Décimo de Instancia Penal, Víctor Cruz, resolvió cerrar la investigación el 29 de junio de este año. Con esto, la magistrada se reintegró a sus funciones en la CSJ.

Es de destacar que Ruano ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por su lucha contra la corrupción. En diciembre de 2021, el secretario de Estado de EE. UU. Anthony Blinken, lo felicitó por un premio de esa naturaleza, concedido a varios personajes en distintos países.