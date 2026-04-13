¡Disparan! Captan asalto a mano armada en la zona 11 (video)

Los delincuentes dispararon durante el asalto en contra de un conductor en la colonia Roosevelt.
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Un nuevo asalto a mano armada fue captado en video por un ciudadano, en la 9a. avenida entre 12 y 13 calle de la colonia Roosevelt, en la zona 11 capitalina.
En las imágenes se observa el momento en que dos sujetos a bordo de un vehículo de dos ruedas, se le acercan al conductor de un automóvil, mientras el semáforo de la 13 calle se encuentra en rojo.
Los delincuentes le exigen sus pertenencias a la víctima, a quien intimidan realizando un disparo para posteriormente huir del lugar.
Según indicó el autor del video, los asaltantes se movilizan en dos vehículos de dos ruedas.
Mira aquí el video:
Este es el segundo asalto a mano armada que queda grabado en los últimos cinco días en la misma colonia, luego de que el pasado jueves 9 de abril surgiera un asalto protagonizado igualmente por dos vehículos de dos ruedas.