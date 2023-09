¡Es un hecho! ChatGPT ya puede buscar datos en internet

-

ChatGPT ahora podrá buscar datos directamente en internet.

La célebre interfaz de inteligencia artificial (IA) generativa, ChatGPT, puede ahora buscar datos directamente en internet y recopilar informaciones actualizadas en tiempo real, anunció la empresa OpenAI, creadora de la aplicación.

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB — OpenAI (@OpenAI) September 27, 2023

Hasta ahora las respuestas de ChatGPT a solicitudes en lenguaje corriente se basaban en una vasta base de datos cuyos resultados más recientes se remontaban a agosto de 2021.

Esto limitaba la pertinencia y la exhaustividad de los elementos propuestos por el robot conversacional que ha dado tanto de que hablar desde su lanzamiento, en noviembre.

OpenAI ya había activado en junio esta opción para los suscriptores de pago de ChatGPT, pero la suspendió luego de que teóricamente los usuarios lograran acceder gratuitamente a contenidos de pago en internet.

"Browse with Bing", el producto lanzado el miércoles, también está reservado a los usuarios suscritos a los servicios Plus y Enterprise, aunque OpenAI indicó que pronto será accesible a todo los usuarios de ChatGPT.

Microsoft, socio de OpenAI, ya ofrecía acceso a Bing Chat, una integración de GPT-4, el modelo de lenguaje que sirvió para la elaboración de ChatGPT, a su motor de búsqueda en internet, al igual que Google con Bard, su robot de conversación.

El modelo de arquitectura abierta, que permite a la aplicación acceder a contenidos de diferentes fuentes en internet, presenta más riesgos que recurrir a una base de datos única, controlada por el editor del programa.

Aunque ChatGPT presentará las fuentes usadas para sus respuestas, es más susceptible de devolver contenido con errores.