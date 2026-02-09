Heladas provocan pérdidas en cultivos, en Chimaltenango y Quiché

Los frentes fríos que han ingresado al país han afectado las siembras, sobre todo en el occidente del territorio guatemalteco.
OTRAS NOTICIAS: Violencia zona 7: Ataque armado deja herido a un hombre de 52 años
Debido a las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días en el territorio nacional, se han reportado daños y pérdidas en cultivos, en Chimaltenango y Quiché.
Algunos de los cultivos daños por las heladas, son los de aguacate, tomate, fresas, güicoy, coliflor, repollo y brócoli.
Estas pérdidas en las siembras afectan a gran parte del país, debido a que son de las que se distribuyen para su venta en los distintos puntos del territorio guatemalteco.
Usuarios comentan que se podrían registrar alzas en los precios de las frutas y verduras ante esta situación.
Varias fotografías han sido compartidas en las redes sociales, en donde se observan las plantaciones cubiertas de escarchas.
Los municipios que han reportado estas pérdidas son: Patzún, Patzicia, Tecpán, en Chimaltenango; Santa Cruz del Quiché, Chiché y Joyabaj, en Quiché.