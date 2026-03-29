Ataque en la San Juan: Identifican a un hombre herido y otro muere en el hospital

Las víctimas fueron trasladadas en estado delicado a un centro asistencial, pero horas más tarde se confirmó el deceso de una de ellas.
EN CONTEXTO: ¡En estado delicado! Ataque armado deja dos heridos en la calzada San Juan
Dos hombres fueron atacados a balazos la noche del pasado sábado 28 de marzo, en la calzada San Juan y 48 avenida de la zona 4 de Mixco.
Ambos se encontraban en estado delicado y fueron trasladados de emergencia al Hospital Roosevelt por los Bomberos Municipales, luego de que sufrieran múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
Uno de ellos fue identificado como: Jeremías Joel López Morales, de 20 años, quien resultó herido tras haber sido impactado por las balas en el abdomen y cadera, según indicaron los socorristas.
Mientras, el otro hombre de aproximadamente 35 años que aún no ha sido identificado, falleció en el hospital debido a la gravedad de las heridas, según se confirmó horas más tarde.
De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia.