Hermana de Diego Ariel Stella asegura que no hubo violación

Desde el pasado viernes 3 de septiembre Diego Ariel Stella enfrenta un proceso por violación con agravación de la pena en contra de Verónica Molina y fue enviado a prisión preventiva. No obstante, su hermana, argumentó públicamente que no hubo violación.

Andrea Stella, hermana de Diego, fue abordada por los medios locales a la entrada del Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez, cuando ella intentaba ver a su hermano antes que lo trasladaran al preventivo.

"Dice que él la violó, que la quiso ahorcar con una almohada y que la violó hasta terminar, eso es lo que la señorita dice, ella es actriz, es abogada y columnista", dijo Andrea refiriéndose a la víctima, Verónica Molina.

La pariente asegura que el delito fue cambiado y que ante la presión social, Claudia Paniagua tuvo que dejar de defender a Diego. Y sostiene que eso es una clara violación al derecho de defensa. "Este es un clásico caso mediático, amarillista", esgrimió.

Enérgicamente dijo que Verónica tiene que decir la verdad, que la verdad va a salir a la luz, pues Andrea sostiene que Verónica sostuvo relaciones sexuales con consentimiento y que no hubo violación. Incluso afirmó que tiene amenazas de muerte y responsabiliza a Verónica de lo que le pueda pasar.

#JusticiaParaVero Verónica Molina denunció a Diego Ariel Stella dueño de Ni Fu Ni Fa de nacionalidad argentina, por abuso físico y sexual



Verónica busca justicia, la cita es el 03 de septiembre en el juzgado de Antigua Guatemala. #Justicia⚖️ #NiUnaMenos pic.twitter.com/H0WyGgHvQv — PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) September 1, 2021

La versión de la víctima

“El 10 de marzo de este año fui violada y violentada en mi casa de Antigua Guatemala por el señor Diego Ariel Stella. En el momento que en que logré ponerme a salvó, me asistieron dos personas, una de ellas mi cuñada. Me hizo la pregunta más trascendental: ¿Qué querés hacer? Tenía dos caminos, el regresar a mi cama y hacer como si nada pasó, o denunciar. Sabía que el silencio no lo iba a poder manejar, y hubiese sido mi sentencia mi muerte. Entonces elegí el intento de denunciar y hacer justicia”, narró Verónica Molina.

“Ese día me percato que la magistrada suplente de la CC, Claudia Paniagua, era la que se apersonó a la audiencia para defender los derechos del violador argentino Diego Stella. Fue una audiencia grotesca en la cual se habló de mi cuerpo como si fuera un trozo de carne. Se me dijo que yo había provocado al agresor, a pesar de que en los audios el agresor confiesa que yo grité que no”, expresó.

Claudia Paniagua, de quien se refiere Molina, es magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad y fue la abogada defensora de Diego. La funcionaria recibió el rechazo de los internautas de las redes sociales.

La controversia surge porque la víctima narró que el juzgado dejó en libertad a Stella y modificó el delito a violencia sexual contra la mujer, justificado por “estar en una relación”.

La version del agresor

"Quisiera comentar que la señorita Verónica Molina y yo sostuvimos una relación sentimental durante un tiempo y en ningún momento abusé o la obligué a mantener intimidad conmigo, eso no pasó”, aseguró en Facebook el acusado de nacionalidad argentina, quien está radicado en Guatemala desde hace 20 años y es dueño de el restaurante de asados Ni-Fu Ni-Fa.

Orden de prisión preventiva

El pasado viernes la defensa de Molina solicitó reformar el delito de agresión sexual a violación con agravación cuando se desarrolló la audiencia en el Juzgado Penal de Sacatepéquez. Dado que en julio el Ministerio Público hizo la misma solicitud y en ese momento el juzgado no accedió.

Con ello, el acusado debe guardar prisión en la cárcel de Chimaltenango durante el tiempo dure la investigación.