Luis Pedro Arrivillaga, el agresor de Ayleen Rosenberg, huyó a México

Luis Pedro Arrivillaga, el agresor de Ayleen Rosenberg, huyó del país la noche del 3 de septiembre, rumbo a México.

El caso de Ayleen Rosenberg fue divulgado por ella misma recientemente en las redes sociales, ante la impotencia del lento accionar del Ministerio Público (PM). La joven presentó una denuncia con pruebas ante el ente investigador; sin embargo, ella no ha obtenido la ayuda necesaria.

Luis Pedro Arrivillaga Leonardo es el agresor de Rosenberg. (Foto: Twitter)

Rosenberg denunció que Luis Pedro Arrivillaga Leonardo la amenazó de muerte, incluso a su familia y a su círculo de amigos. Por esa causa, la afectada solicitó la intervención del MP. Entre las peticiones está la orden de arraigo.

El vuelo debió haber arribado a la Ciudad de México a las 7:37 de la noche del viernes 3 de septiembre. Con lo cual la víctima externó su frustración diciendo: "A pesar de las peticiones por parte del MP, una de ellas arraigo, Luis Pedro Arrivillaga sale huyendo del país cobardemente rumbo a México en el vuelo 679 Aeroméxico".

Rosenberg explica que un conocido le dio el aviso pues esa persona iba en el mismo vuelo donde pudo constatar que Arrivillaga se encontraba en el avión. Según lo que explica ese testigo, al agresor no lo dejaron bajar de la aeronave.

Mientras tanto el MP guarda silencio sin darle el seguimiento que requiere la denuncia interpuesta por la joven.

Amenazas de muerte

Ayleen y Luis Pedro mantuvieron una relación en el 2017; sin embargo, según la denunciante, Arrivillaga es una persona desequilibrada que agredió física, verbal, psicológica y sexualmente.

Rosenberg presentó pruebas al MP, que consisten en mensajes de texto y audios, donde Luis Pedro la amenaza; además, aseguró que la persona hace cuentas falsas en redes sociales para continuar el acoso.

“¿Qué más tiene que pasar? Me tiene que matar, secuestrar, agredir físicamente para que me pongan atención", expresó Ayleen al ver que el ente encargado de investigar su caso no muestra interés.