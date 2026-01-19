"Desde pequeño anhelaba ser policía", dice hermano de agente fallecido

-

Tras los ataques que dejaron nueve agentes de la PNC, familias enteras lamentan la pérdida de los agentes y piden justicia.

El agente Luis Alexander Zetino Pérez, se encontraba desempeñando sus labores policiales el domingo 18 de enero cuando fue atacado a balazos por presuntos terroristas del Barrio 18, los cuales ocasionaron su muerte.

Marco Tulio Zetino Pérez, hermano del agente policial se presentó a las honras fúnebres organizadas por el Ministerio de Gobernación donde indicó que lamenta mucho la pérdida de su hermano y de los demás agentes.

"Pedimos que Dios consuele nuestros corazones así como a todos porque no son fáciles estos momentos", indicó Marco Tulio entre lágrimas. "Mi hermano desde pequeño anhelaba ser policía y bendito sea Dios logró su carrera estudiantil y entrar al curso de agente de policía".

Familiares lamentan el fallecimiento del agente que llevaba casi 7 años de trabajar para la PNC. (Foto: Redes Sociales)

Los familiares indicaron que el agente llevaba casi 7 años de trabajar para resguardar el orden y servir a los guatemaltecos, que él era feliz con su trabajo y piden resignación para afrontar este momento difícil.

Asimismo indicaron que sepultarán los restos del agente en Guazacapán, Santa Rosa.